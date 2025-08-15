Кандидатура Ларисы Рябихиной предложена на должность уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Общество

Пенза, 15 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил на рассмотрение Законодательного собрания кандидатуру Ларисы Рябихиной для назначения на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии со ст. 3 закона Пензенской области от 18 декабря 2024 года №4514-ЗПО [...] представляю кандидатуру Рябихиной Ларисы Юрьевны для назначения на государственную должность Пензенской области уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области. По уровню профессионального образования, опыту работы, деловым качествам Рябихина Л.Ю. соответствует указанной должности», — говорится в соответствующем письме, которое глава региона направил в адрес председателя Заксобрания Вадима Супикова.

В нем отмечается, что на данный момент Лариса Рябихина занимает должность заместителя председателя правительства Пензенской области.

На сайте регионального парламента уже размещен проект постановления о назначении Ларисы Рябихиной на пост уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области сроком на 5 лет.

Ближайшая сессия Законодательного собрания состоится в пятницу, 22 августа.

В настоящее время детским омбудсменом в Пензенской области является Елена Столярова.