Прокуратура потребовала от главы Кузнецка наладить работу по отлову и содержанию безнадзорных животных Общество

Кузнецк, 19 августа 2025. PenzaNews. Прокурор внес главе Кузнецка Пензенской области Сергею Златогорскому представление с требованием устранить допущенные нарушения и наладить работу по отлову и содержанию безнадзорных животных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Прокуратура города Кузнецка выявила ненадлежащее исполнение муниципального контракта по отлову бродячих собак. Исполнитель систематически нарушал сроки выполнения заявок, а МКУ «Управление ЖКХ города Кузнецка» не обеспечивало контроль и не применяло штрафные санкции. В 2025 году в городе зарегистрировано 34 обращения по фактам нападения бродячих собак, в том числе 13 — на несовершеннолетних. Отмечены случаи получения гражданами телесных повреждений, включая происшествие 9 августа 2025 года, когда на 7-летнего ребенка напала бродячая собака, причинив укушенные раны лица, в результате чего потерпевший был госпитализирован в лечебное учреждение», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.