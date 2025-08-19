11:51:35 Вторник, 19 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура потребовала от главы Кузнецка наладить работу по отлову и содержанию безнадзорных животных

10:05 | 19.08.2025 | Общество

Печать

Кузнецк, 19 августа 2025. PenzaNews. Прокурор внес главе Кузнецка Пензенской области Сергею Златогорскому представление с требованием устранить допущенные нарушения и наладить работу по отлову и содержанию безнадзорных животных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Прокуратура потребовала от главы Кузнецка наладить работу по отлову и содержанию безнадзорных животных. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура города Кузнецка выявила ненадлежащее исполнение муниципального контракта по отлову бродячих собак. Исполнитель систематически нарушал сроки выполнения заявок, а МКУ «Управление ЖКХ города Кузнецка» не обеспечивало контроль и не применяло штрафные санкции. В 2025 году в городе зарегистрировано 34 обращения по фактам нападения бродячих собак, в том числе 13 — на несовершеннолетних. Отмечены случаи получения гражданами телесных повреждений, включая происшествие 9 августа 2025 года, когда на 7-летнего ребенка напала бродячая собака, причинив укушенные раны лица, в результате чего потерпевший был госпитализирован в лечебное учреждение», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.


Читайте также
Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета В Никольском районе мужчина ударил приятеля молотком по голове, возбуждено уголовное дело
В Пензе бывшая сотрудница УФНС обвиняется в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну В аэропорту Пензы сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Житель Шемышейского района подозревается в незаконном хранении взрывчатых веществ В Пензе задержан подозреваемый в присвоении имущества и денег компании по организации научно-развлекательных мероприятий
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама