Олег Мельниченко оценил развитие инфраструктуры в Башмаковском районе Общество

Башмаково, 19 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил развитие инфраструктуры в Башмаковском районе.

Фото: Pnzreg.ru

«Накануне оценил развитие инфраструктуры в Башмаковском районе. Социально важные объекты посетили вместе с депутатами Государственной думы РФ Игорем Николаевичем Руденским и Дмитрием Михайловичем Каденковым», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 19 августа.

Он отметил, что в техникуме сельского хозяйства и пищевой промышленности, где учатся примерно 200 человек, дан старт масштабным преобразованиям.

«Начат капремонт спортзала — рабочие демонтировали старые системы и отделку, строительная готовность — 20%. В этом же году планируем начать капремонт автодрома. Также определен подрядчик на строительство общежития», — сообщил губернатор.

По мнению Олега Мельниченко, интересной стала районная библиотека, которая благодаря нацпроекту «Семья» стала модельной.

«Условия созданы для 1,5 тыс. юных читателей. Отдел детского чтения оснастили современной мебелью, интерактивными средствами и компьютерами, фонд пополнился 5 тыс. новых книг. Преобразования продолжаются — понравилась идея благоустройства внутреннего дворика библиотеки», — написал глава региона.

Он добавил, что на предприятии «Башмаковский хлеб» созданы ультрасовременные условия для работы и отдыха сотрудников.

«Построили новую столовую, офисное здание с рабочими кабинетами. Еще возводят здание для шиномонтажа и мойки комбайнов. Обслуживать большую технику рабочие смогут и зимой. Сейчас в активной фазе уборка урожая. У компании самые большие посевные площади в районе и самый большой в ПФО элеваторный комплекс. При этом здесь думают о людях. Забота об их комфорте — это ценный вклад в развитие предприятия», — констатировал Олег Мельниченко.