11:51:34 Вторник, 19 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко оценил развитие инфраструктуры в Башмаковском районе

11:03 | 19.08.2025 | Общество

Печать

Башмаково, 19 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил развитие инфраструктуры в Башмаковском районе.

Олег Мельниченко оценил развитие инфраструктуры в Башмаковском районе

Фото: Pnzreg.ru

«Накануне оценил развитие инфраструктуры в Башмаковском районе. Социально важные объекты посетили вместе с депутатами Государственной думы РФ Игорем Николаевичем Руденским и Дмитрием Михайловичем Каденковым», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 19 августа.

Он отметил, что в техникуме сельского хозяйства и пищевой промышленности, где учатся примерно 200 человек, дан старт масштабным преобразованиям.

«Начат капремонт спортзала — рабочие демонтировали старые системы и отделку, строительная готовность — 20%. В этом же году планируем начать капремонт автодрома. Также определен подрядчик на строительство общежития», — сообщил губернатор.

По мнению Олега Мельниченко, интересной стала районная библиотека, которая благодаря нацпроекту «Семья» стала модельной.

«Условия созданы для 1,5 тыс. юных читателей. Отдел детского чтения оснастили современной мебелью, интерактивными средствами и компьютерами, фонд пополнился 5 тыс. новых книг. Преобразования продолжаются — понравилась идея благоустройства внутреннего дворика библиотеки», — написал глава региона.

Он добавил, что на предприятии «Башмаковский хлеб» созданы ультрасовременные условия для работы и отдыха сотрудников.

«Построили новую столовую, офисное здание с рабочими кабинетами. Еще возводят здание для шиномонтажа и мойки комбайнов. Обслуживать большую технику рабочие смогут и зимой. Сейчас в активной фазе уборка урожая. У компании самые большие посевные площади в районе и самый большой в ПФО элеваторный комплекс. При этом здесь думают о людях. Забота об их комфорте — это ценный вклад в развитие предприятия», — констатировал Олег Мельниченко.


Читайте также
Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета В Никольском районе мужчина ударил приятеля молотком по голове, возбуждено уголовное дело
В Пензе бывшая сотрудница УФНС обвиняется в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну В аэропорту Пензы сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Житель Шемышейского района подозревается в незаконном хранении взрывчатых веществ В Пензе задержан подозреваемый в присвоении имущества и денег компании по организации научно-развлекательных мероприятий
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама