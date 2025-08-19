В Заречном на территории сквера Демакова заасфальтировали большинство пешеходных дорожек Общество

Заречный, 19 августа 2025. PenzaNews. Большинство пешеходных дорожек, которые планируется обустроить в обновляемом сквере Демакова в Заречном Пензенской области, заасфальтированы. Об этом сообщил глава города Алексей Костин, который лично проконтролировал ход работ по благоустройству.

Фото: T.me/kostin058

«Поставленную мною задачу — до 1 сентября завершить асфальтирование всех пешеходных связей — подрядчики выполняют строго по графику. Большая часть тротуаров уже готова, осталось лишь несколько дорожек. С наступлением нового учебного года ребята смогут с удовольствием ходить здесь в близлежащие школы, кружки и спортивные секции», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 18 августа.

Алексей Костин напомнил, что благоустройство сквера организовано в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Сейчас активно идут строительные работы вдоль дороги по проезду Демакова. За счет реализации этого проекта мы здесь значительно расширим территорию парковки. Раньше жители микрорайона жаловались на недостаточность парковочных мест. Теперь эту проблему удастся если не решить полностью, то по крайней мере снизить», — отметил глава ЗАТО.

По словам Алексея Костина, к оборудованию детских площадок и установке арт-объектов приступят после 1 сентября.

«Большая часть элементов уже доставлена. Осмотрел их на складе. Все элементы необычные, оригинальные, интересные», — констатировал он.

Глава Заречного выразил уверенность в том, что сквер будет ярким и привлекательным.

«Уже совсем скоро горожане смогут отдыхать здесь семьями, проводить время с детьми после рабочего дня и просто наслаждаться комфортом и уютом любимого города», — написал Алексей Костин.