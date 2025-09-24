18:54:46 Среда, 24 сентября
Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот

14:09 | 24.09.2025 | Общество

Пенза, 24 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал сложившуюся в регионе ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот.

Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Благодаря ежегодному увеличению финансирования в 2024-м мы закрыли очередь на жилье среди детей-сирот. В этом году в плановом порядке квартирами необходимо обеспечить 350 человек, в региональном бюджете на эти цели предусмотрели 1 млрд. 29 млн. рублей. Уже предоставили 249 помещений и две выплаты на приобретение жилья в собственность», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 24 сентября.

По словам Олега Мельниченко, в настоящее время квартиры получают те, кому 18 лет исполняется во II полугодии 2025 года, это 97 жилых помещений.

«К концу года останутся дети, у которых право на жилье возникнет в ноябре-декабре. Им квартиры передадим в 2026 году», — пояснил он.

«Обеспечить жильем детей-сирот — значит социально защитить их, дать возможность начать полноценную жизнь, получить образование, построить карьеру и реализовать себя на благо Пензенской области», — подчеркнул губернатор.


