Особенностью осенней призывной кампании станет использование ГИС «Единый реестр воинского учета» Общество

Пенза, 3 октября 2025. PenzaNews. Использование государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета» станет особенностью осенней призывной кампании 2025 года. Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пензенской области Дмитрий Исаев.

Фото: Pnzreg.ru

«Это база данных граждан Российской Федерации, подлежащих воинскому учету, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии. В частности, это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в государственной информационной системе предоставлять отдельные виды отсрочек от призыва на военную службу без личной явки призывников», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в правительстве Пензенской области.

Дмитрий Исаев добавил, что для оповещения призывников будут использоваться электронные повестки, информация о направлении которых вносится в общедоступный реестр врученных повесток.

«В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к гражданину, согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки. Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг», — пояснил он.

При этом, по словам Дмитрия Исаева, также будут направляться бумажные повестки, которые по-прежнему юридически значимы: их будут рассылать заказными письмами с уведомлением по месту жительства или пребывания призывника и могут вручаться лично.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства Пензенской области, теперь решение о призыве на военную службу действительно в течение 1 года со дня его принятия. В частности, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, он направляется в период проведения следующей призывной кампании.