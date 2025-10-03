Суд в Пензе взыскал с детсада деньги на лечение ребенка, упавшего лицом вниз при попытке спрыгнуть с металлической конструкции Общество

Пенза, 3 октября 2025. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы взыскал с одного из детских садов города денежные средства в размере более 192 тыс. рублей, которые были потрачены на лечение ребенка, упавшего лицом вниз при попытке спрыгнуть с металлической конструкции во время нахождения в дошкольном учреждении.

«Установлено, что 15 июля 2022 года в 17.33 малолетний [2015 года рождения], находясь под надзором воспитателя, [...] забрался на металлическую конструкцию (домик для игр) и при попытке спрыгнуть с нее зацепился ногами и упал лицом вниз, в результате чего получил телесные повреждения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

В нем напоминается, что решением от 17 октября 2023 года были удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с дошкольного учреждения в пользу малолетнего в лице его законного представителя компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Из текста следует, что законным представителем несовершеннолетнего также был получен материальный ущерб в размере более 224 тыс. рублей: в период с 2022 по 2024 годы на покупку лекарств было потрачено около 19 тыс. рублей, на оплату санаторно-курортного лечения, включая проезд и проживание, — свыше 191 тыс. рублей, на иные расходы, связанные с госпитализацией ребенка, — более 14 тыс. рублей.

«После получения травмы ему проведен ряд операций, назначено медикаментозное лечение и противоспаечная терапия. Кроме того, с учетом полученной травмы несовершеннолетнему назначены лечебная физкультура, лечебное плавание и санаторно-курортное лечение», — поясняется в сообщении.

В нем добавляется, что в связи с этим прокурор Железнодорожного района Пензы обратился в суд с иском о взыскании с детского сада в пользу несовершеннолетнего в лице законного представителя компенсации материального вреда в размере 222 тыс. 596 рублей 29 копеек; однако впоследствии поступило заявление об отказе от части требований, а именно — о взыскании расходов на лечение, назначенное отоларингологом и офтальмологом, в связи с чем производство по делу в этой части было прекращено.

«Решением суда исковое заявление удовлетворено. Взыскано с муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения [...] в счет компенсации материального ущерба [...] 192 тыс. 10 рублей 90 копеек. Решение в законную силу не вступило», — уточняется в тексте.