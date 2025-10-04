Жанна Тюнина назначена прокурором Камешкирского района Общество

Пенза, 4 октября 2025. PenzaNews. Советник юстиции Жанна Тюнина, занимавшая должность прокурора Тамалинского района Пензенской области, назначена прокурором Камешкирского района.

Как сообщается на сайте регионального надзорного ведомства, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №1095-к подписан 1 октября.

Тюнина Жанна Васильевна родилась в Пензе в 1979 году.

В 2007 году окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция».

В октябре 2010 года принята на федеральную государственную службу в прокуратуру Пензенской области. Состояла в должностях помощника прокурора Кузнецка, помощника прокурора Белинского района, прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе прокуратуры области, помощника прокурора Шемышейского района, старшего помощника прокурора Колышлейского района, заместителя прокурора Малосердобинского района.

С апреля 2021 года являлась прокурором Тамалинского района.