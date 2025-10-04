11:37:23 Суббота, 4 октября
Жанна Тюнина назначена прокурором Камешкирского района

11:13 | 04.10.2025 | Общество

Пенза, 4 октября 2025. PenzaNews. Советник юстиции Жанна Тюнина, занимавшая должность прокурора Тамалинского района Пензенской области, назначена прокурором Камешкирского района.

Жанна Тюнина назначена прокурором Камешкирского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как сообщается на сайте регионального надзорного ведомства, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №1095-к подписан 1 октября.

Тюнина Жанна Васильевна родилась в Пензе в 1979 году.

В 2007 году окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция».

В октябре 2010 года принята на федеральную государственную службу в прокуратуру Пензенской области. Состояла в должностях помощника прокурора Кузнецка, помощника прокурора Белинского района, прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе прокуратуры области, помощника прокурора Шемышейского района, старшего помощника прокурора Колышлейского района, заместителя прокурора Малосердобинского района.

С апреля 2021 года являлась прокурором Тамалинского района.


