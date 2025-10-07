В пензенском сквере «Семейный» начали устанавливать детские игровые элементы Общество

Пенза, 7 октября 2025. PenzaNews. Работы по установке детских игровых элементов начаты в сквере «Семейный» в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«В сквере «Семейный» устанавливаем детские игровые элементы. На радость детворе здесь появятся горки, качели, тяги-перетяги, качалки», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 6 октября.

Глава города напомнил, что в сентябре был завершен первый этап благоустройства сквера.

«Благодаря поддержке главы региона Олега Владимировича Мельниченко у жителей ГПЗ-24 теперь есть комфортное и современное место для прогулок», — отметил Олег Денисов.

Глава Пензы сообщил, что дальнейшее благоустройство территории ведется на средства, сэкономленные в ходе аукциона по выбору подрядчика.

«По условиям нового контракта, помимо детских площадок, обустроим системы водоснабжения и водоотведения. Инженерные сети нужны для того, чтобы в будущем смонтировать в сквере мобильный общественный туалет», — пояснил он.