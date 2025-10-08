Олег Мельниченко посетил Сердобск с рабочим визитом Общество

Пенза, 8 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Сердобск.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Снова посетил Сердобск, чтобы оценить очередные результаты благоустройства города. Выполнено мое поручение — вокруг отремонтированного дома культуры теперь не лужи и выбоины, а ровная асфальтированная площадка. Выдающегося в этом нет, но именно то, что сделано, создает хороший вид вокруг ДК. Центр культурного притяжения должен притягивать, а не отталкивать», — написал он вечером в минувший вторник, 7 октября.

Глава региона, что в Сердобске комплексно подошли к благоустройству территории школы №1, где занимаются более 600 детей.

«Завершается создание «умной» спортплощадки, асфальтирован школьный двор. На подходе к учебному заведению, по улице Саратовской, проложен новый тротуар», — уточнил Олег Мельниченко.

По словам губернатора, кардинально преображается одно из самых популярных мест отдыха сердобчан, именуемое «Сосновый бор — семейная аллея».

«Благоустройство стало возможно благодаря победе Сердобска во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Работы выполнены уже на 90%. Обустроены скейт-парк, пешеходные дорожки, организовано освещение. Завершить процесс планируется до 1 ноября», — сообщил глава региона.

Он добавил, что также идет ремонт фасада школы №9.

«В следующем году по нацпроекту «Молодежь и дети» будет выполнен капитальный ремонт помещений. Современные условия для учебы создадим для 600 ребят. В целом, обновляем инфраструктуру в Сердобске уже три года. Работу намерены продолжать», — подчеркнул Олег Мельниченко.