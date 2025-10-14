В Пензе состоялись проводы призывников в армию Общество

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. Мероприятие, посвященное проводам молодых людей в ряды Вооруженных сил РФ, состоялось на сборном пункте Пензенской области во вторник, 14 октября.

Фото: T.me/omelnichenko

«Наши новобранцы пополняют ряды Вооруженных сил РФ. Сегодня со сборного пункта Пензенской области проводили команду численностью около 40 человек. Этим ребятам предстоит служить в войсках ПВО», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 14 октября.

Он напомнил, что всего в рамках осеннего призыва для прохождения срочной службы из Пензенской области будут направлены примерно 1 тыс. человек.

«Пензенцы будут служить по всей стране, основная часть — в Центральном военном округе. К решению задач в зоне проведения СВО «срочников» привлекать не будут. Срок службы остается неизменным — 12 месяцев», — уточнил глава региона.

Олег Мельниченко выразил уверенность в том, что молодые земляки с честью пройдут очередной этап школы жизни.

Он отметил, что, как правило, армейская служба меняет характер в лучшую сторону.

«По моему поручению на память о сегодняшнем дне ребятам вручили в подарок часы с символикой Пензенской области. Желаю им стать более взрослыми, самостоятельными и ответственными, обрести настоящих друзей и вернуться к родным и близким», — написал губернатор.