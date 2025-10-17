В Пензе открыта обновленная галерея почета работников дорожного хозяйства Общество

Пенза, 17 октября 2025. PenzaNews. Торжественная церемония открытия обновленной галереи почета работников дорожного хозяйства состоялась в Пензе в преддверии профессионального праздника, который представители отрасли будут отмечать в предстоящее воскресенье.

Фото: Penza-gorod.ru

В мероприятии приняли участие министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев, заместитель председателя Законодательного собрания региона Павел Куликов, глава Пензы Олег Денисов, председатель гордумы Денис Соболев и другие официальные лица.

Обращаясь к присутствующим, Александр Гришаев зачитал поздравительный адрес губернатора Олега Мельниченко.

Он поблагодарил работников отрасли за плодотворную работу.

«Пензенская область всегда была в числе лидеров по реализации нацпроектов, сначала — «Безопасные качественные дороги», в текущем году — «Инфраструктура для жизни». В этом году мы выполнили ремонт 499,5 км дорог регионального и местного значения, велись работы на 12 мостовых сооружениях», — отметил министр.

В ходе церемонии нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России» награжден главный механик ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» Александр Кадушкин, знаком «Почетный дорожник России» — начальник ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Василий Глаголев.

В обновленную галерею почета занесены фотографии и фамилии 20 передовиков, а также названия 10 компаний, показавших высокие результаты деятельности, сообщает пресс-служба администрации Пензы.