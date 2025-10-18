Представители ветеранских организаций подняли вопрос о наименовании сквера за администрацией Пензы Общество

Пенза, 18 октября 2025. PenzaNews. Представители ветеранских организаций подняли вопрос о наименовании сквера, расположенного за зданием администрации Пензы. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«Представители ветеранских организаций обратились по поводу наименования сквера за городской администрацией. Многие привыкли называть территорию на пересечении улиц Володарского и Максима Горького «Афганские ворота». Но тематическое содержание этой зоны давно и значительно расширилось. Здесь установлены объекты, посвященные участникам различных вооруженных конфликтов. Также это памятное место называют сквером Воинской доблести», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 17 октября.

Он добавил, что обсудил вопрос о наименовании сквера с руководителем регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрием Красновым и председателем ассоциации ветеранов СВО Пензенской области Александром Артамошкиным.

«Есть предложение присвоить короткое и емкое наименование — сквер Мужества. Еще вариантом может стать «Во славу русского оружия», — уточнил Олег Денисов.

Глава Пензы подчеркнул, что пока все идеи на стадии рассмотрения.