13:32:51 Суббота, 18 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Представители ветеранских организаций подняли вопрос о наименовании сквера за администрацией Пензы

10:01 | 18.10.2025 | Общество

Печать

Пенза, 18 октября 2025. PenzaNews. Представители ветеранских организаций подняли вопрос о наименовании сквера, расположенного за зданием администрации Пензы. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Представители ветеранских организаций подняли вопрос о наименовании сквера за администрацией Пензы

Фото: T.me/denisov_ov

«Представители ветеранских организаций обратились по поводу наименования сквера за городской администрацией. Многие привыкли называть территорию на пересечении улиц Володарского и Максима Горького «Афганские ворота». Но тематическое содержание этой зоны давно и значительно расширилось. Здесь установлены объекты, посвященные участникам различных вооруженных конфликтов. Также это памятное место называют сквером Воинской доблести», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 17 октября.

Он добавил, что обсудил вопрос о наименовании сквера с руководителем регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрием Красновым и председателем ассоциации ветеранов СВО Пензенской области Александром Артамошкиным.

«Есть предложение присвоить короткое и емкое наименование — сквер Мужества. Еще вариантом может стать «Во славу русского оружия», — уточнил Олег Денисов.

Глава Пензы подчеркнул, что пока все идеи на стадии рассмотрения.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет В Пензенской области проведен комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства
В пензенском правительстве обсудили ход ремонта дорог и многоквартирных домов В Пензенской области по требованию прокуратуры в доход государства обращено более 7,3 млн. рублей, полученных в результате коррупционных преступлений
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама