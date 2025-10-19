14:08:54 Воскресенье, 19 октября
Олег Мельниченко поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

09:00 | 19.10.2025 | Общество

Пенза, 19 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Это праздник созидателей, которые строят будущее России. Своим трудом они создают единое экономическое и социальное пространство, способствуя укреплению нашей страны», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что Пензенская область на протяжении ряда лет входит в число регионов-лидеров по уровню выполнения федеральных программ и национальных проектов в сфере дорожного хозяйства.

«Основной акцент мы делаем на региональной опорной сети. За последние 5 лет построена улица Алая в «Городе Спутнике» и новый выезд на федеральную автодорогу «Тамбов — Пенза» по улице Зеленодольской. Введена в эксплуатацию после реконструкции автодорога от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной. В прошлом году завершилось строительство транспортной развязки на 624 км трассы М5 «Урал». С микрорайоном Заря ее связала построенная в том же году по программе «Стимул» дорога по улице Яшиной. Кстати, по данной программе за последние годы было возведена улично-дорожная сеть в «Городе Спутнике». Завершается реконструкция трассы «Пенза — Шемышейка — Лопатино», — напомнил он.

Губернатор уточнил, что решение важнейших для региона задач обеспечивают 33 дорожные организации, где заняты 2,5 тыс. человек, работают 45 асфальтобетонных заводов, полностью закрывая потребность в строительном материале.

«Выражаю признательность всем дорожникам за высокий профессионализм, ответственность, весомый вклад в развитие региона. Желаю благополучия, процветания, успехов, новых свершений на благо Пензенской области и нашей великой России!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


