Денис Соболев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником Общество

Пенза, 19 октября 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые работники дорожного хозяйства города Пензы! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Сложно переоценить ваш вклад в развитие благоустройства города и создание комфортных условий для жизнедеятельности пензенцев, ведь от вашей повседневной работы зависит не только состояние дорожной сети областного центра, но и безопасность транспортного движения. За каждым километром дорог — ваш нелегкий, но столь нужный всем нам труд», — отметил спикер гордумы.

«Примите слова искренней благодарности за высокий уровень профессионализма, ответственный подход к работе и верность избранному делу», — добавил он.

Денис Соболев пожелал работникам дорожного хозяйства крепкого здоровья, счастья, удачи на жизненном пути, успехов во всех начинаниях, добра, благополучия и достатка.