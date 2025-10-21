18:15:25 Вторник, 21 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области сотрудники Росгвардии провели для охранников занятия по поражению БПЛА из автоматического оружия

10:01 | 21.10.2025 | Общество

Печать

Пенза, 21 октября 2025. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии провели для сотрудников филиала ФГУП «Охрана» и частных охранных предприятий специальные учебные занятия, посвященные тактике поражения беспилотных летательных аппаратов с использованием автоматического оружия.

В Пензенской области сотрудники Росгвардии провели для охранников занятия по поражению БПЛА из автоматического оружия

Фото: 58.rosguard.gov.ru

Занятия, направленные на повышение защищенности критически важных объектов инфраструктуры, прошли под руководством заместителя начальника управления Росгвардии по Пензенской области полковника полиции Николая Рукавишникова.

По информации пресс-службы ведомства, инструкторы отработали со слушателями практические навыки владения оружием, а также передали опыт, полученный в зоне специальной военной операции.

«Охранников обучали правилам целеуказания, расчету упреждения при стрельбе по быстро перемещающимся воздушным целям, а также основам тактики ведения боя с дронами различного типа», — поясняется в пресс-релизе.

Как отметил Николай Рукавишников, угрозы с использованием беспилотников стали реальностью.

«Задача наших занятий — дать персоналу, несущему охрану объектов, не только практические навыки эффективного противодействия БПЛА, но и понимание тактики их применения противником. Мы активно используем в обучении актуальный боевой опыт, что значительно повышает готовность охранных структур к отражению современных вызовов», — сказал Николай Рукавишников, слова которого приводятся в сообщении.


Читайте также
Искусственную елку, украшавшую центр Пензы на Новый год последние 9 лет, решено заменить Мошенник убедил жительницу Пензы отдать незнакомцу 2,9 млн. рублей после продажи квартиры
В Пензе вступил в силу приговор мужчине, который организовал кустарную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов Отремонтирован участок автодороги «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково»
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама