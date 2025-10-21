В Пензенской области сотрудники Росгвардии провели для охранников занятия по поражению БПЛА из автоматического оружия Общество

Пенза, 21 октября 2025. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии провели для сотрудников филиала ФГУП «Охрана» и частных охранных предприятий специальные учебные занятия, посвященные тактике поражения беспилотных летательных аппаратов с использованием автоматического оружия.

Фото: 58.rosguard.gov.ru

Занятия, направленные на повышение защищенности критически важных объектов инфраструктуры, прошли под руководством заместителя начальника управления Росгвардии по Пензенской области полковника полиции Николая Рукавишникова.

По информации пресс-службы ведомства, инструкторы отработали со слушателями практические навыки владения оружием, а также передали опыт, полученный в зоне специальной военной операции.

«Охранников обучали правилам целеуказания, расчету упреждения при стрельбе по быстро перемещающимся воздушным целям, а также основам тактики ведения боя с дронами различного типа», — поясняется в пресс-релизе.

Как отметил Николай Рукавишников, угрозы с использованием беспилотников стали реальностью.

«Задача наших занятий — дать персоналу, несущему охрану объектов, не только практические навыки эффективного противодействия БПЛА, но и понимание тактики их применения противником. Мы активно используем в обучении актуальный боевой опыт, что значительно повышает готовность охранных структур к отражению современных вызовов», — сказал Николай Рукавишников, слова которого приводятся в сообщении.