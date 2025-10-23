Заречный получил четыре новых автобуса Общество

Заречный, 23 октября 2025. PenzaNews. Город Заречный Пензенской области получил четыре новых автобуса. Об этом сообщил глава ЗАТО Алексей Костин.

Фото: T.me/kostin058

«Сегодня Заречный получил четыре новых автобуса. Это автобусы большого класса марки «КамАЗ». Каждый может перевозить до 111 человек, посадочных мест в них по 29. Новые автобусы оснащены всем необходимым для людей с ограниченной мобильностью и отвечают современным требованиям комфорта», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 23 октября.

По словам Алексея Костина, председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, вручая ключи работникам АО «Автотранс», подчеркнул, что поставку новых автобусов в Заречный планируется продолжить в 2026 и 2027 годах.

«Благодарю губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко за обновление автопарка нашего города и за его принципиальную позицию в развитии транспортной инфраструктуры. Со своей стороны мы берем курс на повышение качества обслуживания жителей в нашем общественном транспорте», — отметил глава ЗАТО.

Он добавил, что одной из приоритетных задач также является улучшение условий труда для работников зареченского предприятия общественного транспорта.

«Стоит обратить внимание, что в этом году зарплата водителей в АО «Автотранс» уже повысилась на 22%. В декабре планируем еще одно повышение. Иногородним водителям оплачиваем аренду жилья в Заречном. Бесплатно обучаем новых водителей на категорию «D». Важным дополнением стали новые современные, комфортные машины. Уверен, и водителям будет приятно на них работать, и пассажирам ездить в удовольствие», — подытожил Алексей Костин.