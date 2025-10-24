В Пензенской области введены штрафы за нарушение требований правил благоустройства территорий муниципалитетов к праздничному оформлению и содержанию инженерных сооружений и коммуникаций Общество

Пенза, 24 октября 2025. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 31-й очередной сессии внесли поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми устанавливается ответственность за нарушение требований правил благоустройства территории муниципального образования к праздничному оформлению и содержанию инженерных сооружений и коммуникаций.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, за первое нарушение при подготовке муниципалитета к знаменательному событию выносится предупреждение. За повторное — накладывается штраф в размере: на граждан — от 4 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 40 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

За ненадлежащее содержание смотровых и дождеприемных колодцев, наружной изоляции наземных частей линейных объектов систем газо-, водо- и теплоснабжения предусмотрены следующие штрафы: для граждан — от 3 до 4 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 до 40 тыс. рублей; для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей.

Подтопление улиц, тротуаров, домов или иных объектов вследствие некачественного обслуживания сооружений поверхностного водопровода, сброса или утечки воды из инженерных сетей и коммуникаций влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей.

Аналогичная ответственность устанавливается за нарушение сроков ликвидации подтопления и восстановления благоустройства, пострадавшего от подтопления, сообщается на сайте Заксобрания Пензенской области.