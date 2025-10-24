Корректировка регионального законодательства предусматривает дополнительную помощь участникам СВО и их близким — Вадим Супиков Общество

Пенза, 24 октября 2025. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков прокомментировал принятые в ходе 31-й очередной сессии регионального парламента решения, которые предусматривают дополнительную помощь участникам специальной военной операции и их близким.

Фото: Zspo.ru

В соответствии с изменениями федерального законодательства устанавливается дополнительная категория граждан, имеющих право на региональную социальную выплату, при наличии общего несовершеннолетнего ребенка с участником СВО. Речь идет, прежде всего, о матерях — женщинах официально в браке не состоявших, но фактически совместно проживавших с участником спецоперации, погибшим при исполнении воинского долга или умершим по причине ранений, заболеваний.

«Восстановить социальную справедливость сможет судебное решение, подтверждающее факт совместного проживания в течение трех и более лет и ведения общего хозяйства — на момент заключения военнослужащим контракта о прохождении военной службы или призыва по мобилизации», — отметил Вадим Супиков.

«Региональный комплекс мер поддержки участников специальной военной операции дополнен и, в частности, оказанием помощи, востребованной в период отопительного сезона — денежной компенсацией семейных расходов на приобретение твердого топлива. Это актуально, в основном, для сельчан — тех, кто проживает в домах с печным отоплением», — добавил он.

Также спикер регионального парламента обратил внимание на принятые поправки относительно ст. 10 закона «О физической культуре и спорте в Пензенской области», касающиеся прав участников СВО и членов их семей на бесплатное либо льготное предоставление им услуг по физвоспитанию и спортивной подготовке, посещению объектов спорта.

«Корректировка регионального законодательства предусматривает новые виды государственной поддержки, правовые основания для дополнительной помощи участникам специальной военной операции и близким им людям», — подчеркнул Вадим Супиков, слова которого приводятся на сайте Заксобрания Пензенской области.