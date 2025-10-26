00:25:54 Понедельник, 27 октября
11:03 | 26.10.2025 | Общество

Пенза, 26 октября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

Олег Денисов поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с праздником

Фото: Penza-gorod.ru

«Надежное и безопасное транспортное сообщение является неотъемлемой частью современного мира и напрямую зависит от вашего ответственного и добросовестного труда. Вместе с водителями грузового и пассажирского транспорта День автомобилиста празднуют все, чья деятельность связана с организацией и обслуживанием автоперевозок: диспетчеры и кондукторы, инженерно-технические работники, механики и другие специалисты автотранспортных предприятий, которые в любую погоду обеспечивают бесперебойный ритм нашей жизни», — отметил он.

Олег Денисов выразил особую благодарность тем, кто управляет специальной техникой оперативных и экстренных служб.

«Вместе с коллегами вы оказываете своевременную помощь людям и поддержку в самых непростых ситуациях», — подчеркнул глава города.

Он пожелал всем безаварийного движения на дорогах и вежливых пассажиров.

«Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба администрации Пензы.


