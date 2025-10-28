10:35:04 Вторник, 28 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области с начала года по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 54 объекта — губернатор

09:00 | 28.10.2025 | Общество

Печать

Пенза, 28 октября 2025. PenzaNews. 54 объекта благоустроено в Пензенской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» с начала 2025 года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области с начала года по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 54 объекта — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«Благоустроенных пространств, которые мы преобразили по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в Пензенской области за этот год стало на 54 больше. Это парки, скверы, аллеи, досуговые площадки», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 27 октября.

Он отметил, что работы завершены практически на всех объектах.

«Красиво и современно оформлены аллеи центрального парка культуры и отдыха имени Белинского, сквер возле школы №222 в Заречном, спортплощадка школы №8 в Кузнецке, сквер тружеников тыла в Каменке, сквер «С любовью к Родине» в Никольске, площадь у храма в Шемышейке. На набережной в «Городе Спутник» работы тоже подходят к завершению», — уточнил губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что благоустройству общественных пространств уделяется максимум внимания.

«За 9 лет реализации программы в нашем регионе изменили более 700 территорий, где людям нравится отдыхать, встречаться и общаться», — констатировал он.


Читайте также
В Лопатинском районе «Lada Granta» врезалась в дерево, погибла женщина-водитель В Мокшанском районе водитель грузовой «ГАЗели» насмерть сбил женщину
В Пензе легковушка врезалась в световую опору, пострадал водитель Телефонные мошенники выманили у жительницы Каменского района 700 тыс. рублей
Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина 13 банок кофе В Пензенской области введены штрафы за нарушение требований правил благоустройства территорий муниципалитетов к праздничному оформлению и содержанию инженерных сооружений и коммуникаций
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама