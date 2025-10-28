В Пензенской области с начала года по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 54 объекта — губернатор Общество

Пенза, 28 октября 2025. PenzaNews. 54 объекта благоустроено в Пензенской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» с начала 2025 года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Благоустроенных пространств, которые мы преобразили по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в Пензенской области за этот год стало на 54 больше. Это парки, скверы, аллеи, досуговые площадки», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 27 октября.

Он отметил, что работы завершены практически на всех объектах.

«Красиво и современно оформлены аллеи центрального парка культуры и отдыха имени Белинского, сквер возле школы №222 в Заречном, спортплощадка школы №8 в Кузнецке, сквер тружеников тыла в Каменке, сквер «С любовью к Родине» в Никольске, площадь у храма в Шемышейке. На набережной в «Городе Спутник» работы тоже подходят к завершению», — уточнил губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что благоустройству общественных пространств уделяется максимум внимания.

«За 9 лет реализации программы в нашем регионе изменили более 700 территорий, где людям нравится отдыхать, встречаться и общаться», — констатировал он.