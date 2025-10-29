В Пензе экспертный совет рассмотрел 90 заявок на назначение премий главы Пензы перспективной и талантливой молодежи Общество

Пенза, 29 октября 2025. PenzaNews. Экспертный совет под руководством заместителя главы администрации Пензы Сергея Волкова рассмотрел 90 заявок на назначение премий главы города перспективной и талантливой молодежи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«В конкурсном отборе заявлено 20 премий по четырем номинациям: «За особые успехи в интеллектуальной деятельности», «За особые успехи в художественной деятельности», «За особые успехи в физкультурно-спортивной деятельности», «За особые успехи в общественной деятельности». Размер вознаграждения составляет 10 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что представленные материалы были оценены по определенным критериям.

«По результатам оценки в каждой из четырех номинаций пять лучших претендентов, набравших наибольшее количество баллов, рекомендуются для назначения премии главы города Пензы молодой и талантливой молодежи», — добавляется в сообщении.

В тексте уточняется, что церемония вручения премий пройдет в декабре.