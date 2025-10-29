18:32:26 Среда, 29 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе экспертный совет рассмотрел 90 заявок на назначение премий главы Пензы перспективной и талантливой молодежи

10:24 | 29.10.2025 | Общество

Печать

Пенза, 29 октября 2025. PenzaNews. Экспертный совет под руководством заместителя главы администрации Пензы Сергея Волкова рассмотрел 90 заявок на назначение премий главы города перспективной и талантливой молодежи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В Пензе экспертный совет рассмотрел 90 заявок на назначение премий главы Пензы перспективной и талантливой молодежи

Фото: Penza-gorod.ru

«В конкурсном отборе заявлено 20 премий по четырем номинациям: «За особые успехи в интеллектуальной деятельности», «За особые успехи в художественной деятельности», «За особые успехи в физкультурно-спортивной деятельности», «За особые успехи в общественной деятельности». Размер вознаграждения составляет 10 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что представленные материалы были оценены по определенным критериям.

«По результатам оценки в каждой из четырех номинаций пять лучших претендентов, набравших наибольшее количество баллов, рекомендуются для назначения премии главы города Пензы молодой и талантливой молодежи», — добавляется в сообщении.

В тексте уточняется, что церемония вручения премий пройдет в декабре.


Читайте также
В Пензе 76-летняя пенсионерка оштрафована на 200 тыс. рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан В Лопатинском районе «Lada Granta» врезалась в дерево, погибла женщина-водитель
В Мокшанском районе водитель грузовой «ГАЗели» насмерть сбил женщину В Пензе легковушка врезалась в световую опору, пострадал водитель
Телефонные мошенники выманили у жительницы Каменского района 700 тыс. рублей Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина 13 банок кофе
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама