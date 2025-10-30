В Наровчатском районе по нацпроекту отремонтирован мост Общество

Пенза, 30 октября 2025. PenzaNews. Мост через реку Каурец в Наровчатском районе Пензенской области отремонтирован в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Мост построен в 80-е годы прошлого века. Его длина порядка 50 метров. Он расположен на региональной дороге «Нижний Ломов — Наровчат — граница области». Дорога входит в региональную опорную сеть, она граничит с Республикой Мордовия. В этом году на данной дороге было обновлено порядка 23 км асфальтобетонного покрытия. Маршрут является туристическим», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что на искусственном сооружении был проведен ремонт пролетных строений и мостового полотна с последующим асфальтированием.

«Также переустроены подходы к мосту, укреплены опоры мостового сооружения и откосы насыпей. Проведено устройство водоотводных сооружений и лестничных сходов», — добавляется в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что в 2025 году в Пензенской области работы по реконструкции и ремонту проводились на 12 мостах в Городищенском, Никольском, Нижнеломовском, Вадинском, Земетчинском, Наровчатском, Шемышейском, Лопатинском, Лунинском и Малосердобинском районах.