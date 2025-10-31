Олег Мельниченко провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области Общество

Пенза, 31 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

«Один из важнейших вопросов — обеспечение безопасности критически важных для региона и его жителей объектов. Три дня назад эту тему с главами субъектов обсуждали в Нижнем Новгороде секретарь Совета безопасности РФ Сергей Кужугетович Шойгу и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Анатольевич Комаров. Поставлены задачи по усилению защиты от террористических угроз. Ключевые объекты — промышленные предприятия, топливно-энергетический комплекс, транспортная инфраструктура», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 31 октября.

Олег Мельниченко поручил руководителям предприятий принять дополнительные меры безопасности, предельно уточнив требования к защите каждого объекта и действиям сотрудников на конкретных участках.

«Лень и бездействие в данном случае могут обойтись слишком дорого», — отметил он.