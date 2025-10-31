Мероприятия в рамках всероссийского фестиваля русской кухни пройдут в Пензе 2 ноября Общество

Пенза, 31 октября 2025. PenzaNews. Мероприятия в рамках всероссийского фестиваля русской кухни пройдут на Юбилейной площади в Пензе в предстоящее воскресенье, 2 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве девиза фестиваля выбраны слова Александра Пушкина: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».

Согласно информации, размещенной на сайте министерства сельского хозяйства Пензенской области, гости фестиваля смогут насладиться вкусом блюд русской, мордовской и татарской кухонь. Это, в частности, разнообразные каши, разносолы, выпечка, жареная рыба, сало, фаршированные запеченные яблоки, домашняя лапша на курином бульоне, щи, пироги, картофель в мундире, чай с травами и вареньем, морсы.

В гастрозоне 10 предприятий общепита представят свои блюда.

Также запланирована ярмарка фермерских продуктов.

Помимо этого, посетителей фестиваля ждет праздничная программа.