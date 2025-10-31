В Пензенской области с начала 2025 года на реализацию нацпроектов направлено почти 13 млрд. рублей Общество

Пенза, 31 октября 2025. PenzaNews. Почти 13 млрд. рублей направлено в Пензенской области на реализацию национальных проектов с начала 2025 года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании правительства Пензенской области обсудили работу, которую ведем в рамках национальных проектов. В 2025 году на эти цели направлено почти 13 млрд. рублей. Построено и приведено в порядок более 200 объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства. Кассовое исполнение составляет 82%, по этому показателю наш регион — лучший в Приволжском федеральном округе», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в пятницу, 31 октября.

Он отметил, что значительная часть запланированного уже выполнена.

«Оснащены спецтранспортом медицинские организации, и созданы новые фельдшерско-акушерские пункты. Сделан капитальный ремонт никольского музея стекла и хрусталя. Проведено благоустройство в Заречном, Сердобске и Никольске — городах, победивших во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды», — уточнил губернатор.

По словам Олега Мельниченко, ближайшие задачи — приобретение оборудования для женской консультации в кузнецкой детской ЦРБ, контрактация медоборудования для нового приемного отделения больницы №6 в Пензе, завершение капремонта объектов общего и профессионального образования.

«До конца года совсем немного времени. Прошу правительство Пензенской области принять исчерпывающие меры для выполнения всего запланированного», — подчеркнул глава региона.