Олег Мельниченко поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

12:00 | 01.11.2025 | Общество

Пенза, 1 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил судебных приставов с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил судебных приставов с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Современная служба судебных приставов стала важным звеном отечественной правовой системы, вносит весомый вклад в укрепление защиты интересов государства и граждан, обеспечивает правильное и своевременное исполнение судебных решений, создает условия для безопасности в судах различной инстанции», — отметил глава региона.

По его словам, с начала года в подразделениях УФССП по Пензенской области находилось 680 тыс. исполнительных производств.

«В пользу государства и граждан взыскано около 2,5 млрд. рублей. В том числе это долги по заработной плате, алиментам, штрафам за совершенные преступления. Пензенскими приставами рассмотрено около 3 тыс. обращений, а в ходе личных приемов принято почти 7 тыс. человек. Налажено активное взаимодействие с правительством Пензенской области и со всеми институтами гражданского общества», — констатировал губернатор.

Олег Мельниченко напомнил, что в 2025 году исполняется 160 лет со дня основания института судебных приставов.

«Поздравляю руководителей, специалистов, ветеранов службы с этой знаменательной датой. Благодарю за добросовестный труд, ответственность, вклад в укрепление общественной безопасности. Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых свершений на службе народу и стране!» — подчеркнул глава региона.


