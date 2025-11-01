15:59:11 Суббота, 1 ноября
В Пензе проведут предварительное голосование за объекты, которые предлагается благоустроить в 2027 году

14:07 | 01.11.2025 | Общество

Пенза, 1 ноября 2025. PenzaNews. Предварительное голосование за объекты, которые предлагается благоустроить в Пензе в 2027 году, планируется провести в Пензе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

В Пензе проведут предварительное голосование за объекты, которые предлагается благоустроить в 2027 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«На информационных площадках администрации [Пензы] уже в ноябре разместим перечень территорий, из которого жители смогут выбрать общественные пространства для формирования списка на рейтинговое голосование в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», — сказал он в ходе церемонии награждения за вклад в обновление сквера «Семейный», прошедшей в мэрии.

«Таким образом, этой осенью проведем предварительный отбор, а весной 2026 года пензенцы смогут отдать предпочтение наиболее важному, по их мнению, милому сердцу и душе объекту. Победившую территорию благоустроим в 2027 году», — цитирует Олега Денисова пресс-служба администрации Пензы.


