Федеральные автодороги в Пензенской области готовы к эксплуатации в зимний период — «Поволжуправтодор» Общество

Пенза, 5 ноября 2025. PenzaNews. Расположенные на территории Пензенской области федеральные автомобильные дороги, подведомственные ФКУ «Поволжуправтодор», готовы к эксплуатации в зимний сезон на 100%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«Для обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения в холодное время года будет задействовано в общей сложности 546 единиц дорожной техники, включая снегоочистители, комбинированные дорожные машины (КДМ), грейдеры и пескораспределители», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подрядными организациями заготовлено 349,9 тыс. тонн противогололедных материалов, для хранения которых организована 41 пескобаза.

«Для устранения аварийных повреждений дорожного покрытия в зимний период согласованы рецепты литых асфальтобетонных смесей», — отмечается в тексте.

В сообщении подчеркивается, что при обильных снегопадах будет организовано оперативное взаимодействие между подрядными организациями, осуществляющими содержание соседних участков, с привлечением дополнительных сил и средств.

«В рамках текущего содержания дорожной сети в преддверии зимнего периода специалисты провели заливку трещин, обновили разметку, очистили системы водоотвода, убрали мусор и посторонние предметы в полосе отвода», — говорится в пресс-релизе.

Из него следует, что в ведении ФКУ «Поволжуправтодор» находится более 821 км федеральных трасс в Пензенской области.