00:47:48 Четверг, 6 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Федеральные автодороги в Пензенской области готовы к эксплуатации в зимний период — «Поволжуправтодор»

18:06 | 05.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 5 ноября 2025. PenzaNews. Расположенные на территории Пензенской области федеральные автомобильные дороги, подведомственные ФКУ «Поволжуправтодор», готовы к эксплуатации в зимний сезон на 100%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Федеральные автодороги в Пензенской области готовы к эксплуатации в зимний период — «Поволжуправтодор». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения в холодное время года будет задействовано в общей сложности 546 единиц дорожной техники, включая снегоочистители, комбинированные дорожные машины (КДМ), грейдеры и пескораспределители», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подрядными организациями заготовлено 349,9 тыс. тонн противогололедных материалов, для хранения которых организована 41 пескобаза.

«Для устранения аварийных повреждений дорожного покрытия в зимний период согласованы рецепты литых асфальтобетонных смесей», — отмечается в тексте.

В сообщении подчеркивается, что при обильных снегопадах будет организовано оперативное взаимодействие между подрядными организациями, осуществляющими содержание соседних участков, с привлечением дополнительных сил и средств.

«В рамках текущего содержания дорожной сети в преддверии зимнего периода специалисты провели заливку трещин, обновили разметку, очистили системы водоотвода, убрали мусор и посторонние предметы в полосе отвода», — говорится в пресс-релизе.

Из него следует, что в ведении ФКУ «Поволжуправтодор» находится более 821 км федеральных трасс в Пензенской области.


Читайте также
Жительница Пензы в стремлении помочь сыну передала незнакомцу 300 тыс. рублей В банковском секторе Пензенской области в III квартале 2025 года выявлено семь российских денежных знаков с признаками подделки
В Пензе полиция установила личность женщины, подозреваемой в краже денег со счета пенсионерки через терминал в банке Новый УЗИ-аппарат поступил в отделение функциональной и лучевой диагностики детской поликлиники в Пензе
В Пензе 76-летняя пенсионерка оштрафована на 200 тыс. рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан В Пензенской области прокуратура защитила права участника СВО, со счетов которого злоумышленники украли деньги
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама