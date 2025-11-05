В Пензе возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика Криминал

Пенза, 5 ноября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции» возбуждено в Пензе в отношении 33-летней ранее судимой жительницы Самары, которая, по данным правоохранительных органов, помогала мошенникам использовать российские телефонные номера и похищать деньги у граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«По версии полиции, подозреваемая в начале октября этого года откликнулась на интернет‑объявление о работе с оборудованием для дистанционного управления сим‑картами, вознаграждение составляло порядка 30 тыс. рублей за две недели. По заданию куратора она приехала в Пензу, где нашла съемное жилье, а затем прибывший курьер доставил ей необходимую аппаратуру. Всего за четыре дня преступной деятельности злоумышленница, действуя по указанию неустановленных лиц, обеспечила функционирование абонентских терминалов пропуска трафика, с помощью которых были совершены телефонные мошенничества в Москве и Ханты‑Мансийске», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что во время обыска в жилище были обнаружены и изъяты три сим‑бокса, более 360 сим-карт, четыре смартфона и компьютерная техника.

«Железнодорожный районный суд Пензы избрал в отношении фигурантки меру пресечения в виде заключения под стражу», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению остальных участников преступной схемы.