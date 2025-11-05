00:47:21 Четверг, 6 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика

14:01 | 05.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 5 ноября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции» возбуждено в Пензе в отношении 33-летней ранее судимой жительницы Самары, которая, по данным правоохранительных органов, помогала мошенникам использовать российские телефонные номера и похищать деньги у граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии полиции, подозреваемая в начале октября этого года откликнулась на интернет‑объявление о работе с оборудованием для дистанционного управления сим‑картами, вознаграждение составляло порядка 30 тыс. рублей за две недели. По заданию куратора она приехала в Пензу, где нашла съемное жилье, а затем прибывший курьер доставил ей необходимую аппаратуру. Всего за четыре дня преступной деятельности злоумышленница, действуя по указанию неустановленных лиц, обеспечила функционирование абонентских терминалов пропуска трафика, с помощью которых были совершены телефонные мошенничества в Москве и Ханты‑Мансийске», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что во время обыска в жилище были обнаружены и изъяты три сим‑бокса, более 360 сим-карт, четыре смартфона и компьютерная техника.

«Железнодорожный районный суд Пензы избрал в отношении фигурантки меру пресечения в виде заключения под стражу», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению остальных участников преступной схемы.


Читайте также
Жительница Пензы в стремлении помочь сыну передала незнакомцу 300 тыс. рублей В банковском секторе Пензенской области в III квартале 2025 года выявлено семь российских денежных знаков с признаками подделки
В Пензе полиция установила личность женщины, подозреваемой в краже денег со счета пенсионерки через терминал в банке Новый УЗИ-аппарат поступил в отделение функциональной и лучевой диагностики детской поликлиники в Пензе
В Пензе 76-летняя пенсионерка оштрафована на 200 тыс. рублей за фиктивную регистрацию иностранных граждан В Пензенской области прокуратура защитила права участника СВО, со счетов которого злоумышленники украли деньги
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама