Александр Воронков получил 3 года условно по делу о злоупотреблении должностными полномочиями Криминал

Пенза, 5 ноября 2025. PenzaNews. Бывший глава Бессоновского района Пензенской области Александр Воронков приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на 3 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Железнодорожного районного суда Пензы.

В нем указано, что Александр Воронков, занимая должность главы Бессоновского района, намеревался через доверенное лицо приобрести в собственность без проведения торгов земельные участки с видом разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство» площадью 1 тыс. 1 кв. метр каждый.

«С целью реализации своего преступного умысла Воронков А.Г. дал указания своему подчиненному подготовить соответствующие проекты постановлений об утверждении схем расположения вышеуказанных земельных участков путем изменения вида разрешенного использования на «Ведение огородничества», разделив каждый вышеуказанный земельный участок на земельные участки размером не более 501 кв. метра, тем самым снизив их кадастровую стоимость и обеспечив возможность их приобретения без проведения торгов за 658 тыс. 21 рубль 50 копеек», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что Александр Воронков по независящим от него обстоятельствам не смог зарегистрировать право собственности на данные участки, незаконно полученные в собственность доверенного лица, поскольку его действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«Указанные умышленные противоправные действия главы органа местного самоуправления Воронкова А.Г. повлекли существенное нарушение прав и законных интересов муниципального образования, [...] выразившихся в выбытии земельных участков из муниципальной собственности, причинении муниципальному бюджету имущественного вреда в результате непоступления в бюджет муниципального образования 1 млн. 671 тыс. 978 рублей 50 копеек, поскольку, согласно заключению эксперта, стоимость земельных участков площадью 1 тыс. 1 кв. метр каждый составляет 2 млн. 330 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что Александр Воронков полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ, при этом не признал вину по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», поскольку, по его словам, умысла на хищение земельных участков у него не было, при их оформлении в собственность он никого не вводил в заблуждение и пытался приобрести их не безвозмездно, а за соразмерную денежную плату.

Из текста следует, что приговор в законную силу не вступил, а арест, наложенный на автомобиль Александра Воронкова и имущество свидетеля – земельные участки на улице Кудряшова в Бессоновке, сохранен до рассмотрения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.