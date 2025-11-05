Олег Мельниченко поздравил военных разведчиков с праздником Общество

Пенза, 5 ноября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником.

«Уважаемые жители Пензенской области! 5 ноября в России отмечается День военного разведчика — профессиональный праздник одного из старейших в нашем государстве воинских подразделений», — отметил глава региона.

Он добавил, что разведка была и остается одной из основ военных побед российского государства.

«В годы Великой Отечественной войны разведка обеспечивала ставку верховного главного командования и генеральный штаб Красной армии сведениями о планах фашистской Германии. Благодаря этому неоднократно удавалось срывать обеспечение армии противника и уничтожать многочисленные военные объекты в тылу врага. После Великой Победы разведчики отважно сражались с бандеровским подпольем, защищали интересы России в разных точках планеты», — напомнил губернатор.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что среди бесстрашных героев есть немало уроженцев Пензенской области.

«В наши дни военные разведчики выполняют сложные и ответственные задачи по обеспечению национальной безопасности, укреплению обороноспособности России, достижению целей специальной военной операции. Проявляют выдержку и хладнокровие, мужество и героизм на самых опасных участках фронта и в тылу противника. Мы гордимся подвигами военных разведчиков, которые беззаветно служат Отечеству. Вечная слава героям!» — подчеркнул он.