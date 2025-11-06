Суд в Пензе продлил срок содержания Веры Фейгиной под стражей Криминал

Пенза, 6 ноября 2025. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы продлил до 8 декабря срок содержания под стражей бывшего начальника управления культуры города Веры Фейгиной, обвиняемой в получении взятки в крупном размере.

«5 ноября 2025 года Ленинским районным судом Пензы рассмотрено ходатайство следователя следственного отдела по Ленинскому району Пензы СУ СК Российской Федерации по Пензенской области о продлении меры пресечения в отношении бывшего начальника управления культуры города Пензы, обвиняемой в получении должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 8 декабря 2025 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

В нем добавляется, что также продлен срок содержания под стражей предпринимателю, обвиняемому в даче взятки.

«Постановления не вступили в законную силу», — отмечается в тексте.