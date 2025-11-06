10:18:01 Четверг, 6 ноября
Суд в Пензе продлил срок содержания Веры Фейгиной под стражей

09:12 | 06.11.2025 | Криминал

Пенза, 6 ноября 2025. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы продлил до 8 декабря срок содержания под стражей бывшего начальника управления культуры города Веры Фейгиной, обвиняемой в получении взятки в крупном размере.

Суд в Пензе продлил срок содержания Веры Фейгиной под стражей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«5 ноября 2025 года Ленинским районным судом Пензы рассмотрено ходатайство следователя следственного отдела по Ленинскому району Пензы СУ СК Российской Федерации по Пензенской области о продлении меры пресечения в отношении бывшего начальника управления культуры города Пензы, обвиняемой в получении должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 8 декабря 2025 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

В нем добавляется, что также продлен срок содержания под стражей предпринимателю, обвиняемому в даче взятки.

«Постановления не вступили в законную силу», — отмечается в тексте.


