21:14:30 Среда, 19 ноября
В Неверкинском районе благодаря вмешательству прокуратуры будет возвращен в собственность государства земельный участок площадью более 38 га с расположенным на нем прудом

16:54 | 19.11.2025 | Общество

Пенза, 19 ноября 2025. PenzaNews. Земельный участок площадью более 38 га с расположенным на нем прудом, незаконно сформированный и переданный администрацией Неверкинского района Пензенской области в долгосрочную аренду, будет возвращен в собственность государства. Соответствующий иск прокуратуры удовлетворил суд.

В Неверкинском районе благодаря вмешательству прокуратуры будет возвращен в собственность государства земельный участок площадью более 38 га с расположенным на нем прудом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Прокуратура Пензенской области провела проверку исполнения земельного законодательства. Установлено, что администрацией Неверкинского района Пензенской области незаконно сформирован и передан в долгосрочную аренду земельный участок площадью более 38 га, в состав которого включен пруд, образованный на ручье Сухой Карабулак — левом притоке реки Елань-Кадада. В целях возвращения земельного участка в собственность государства прокурор обратился в суд с иском об истребовании его из незаконного владения. Решением суда заявленные требования прокуратуры удовлетворены», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.


