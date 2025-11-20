18:53:05 Четверг, 20 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе будет создана туристическая карта семейных развлечений

13:02 | 20.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 20 ноября 2025. PenzaNews. Городская туристическая карта семейных развлечений будет создана в Пензе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

В Пензе будет создана туристическая карта семейных развлечений

Фото: T.me/denisov_ov

«Создаем городскую туристическую карту семейных развлечений. Это путеводитель формата А3 по основным точкам притяжения в Пензе. Здесь будут отмечены памятные места, музеи, театры, общественные и игровые пространства для путешественников с детьми», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 19 ноября.

Олег Денисов уточнил, что проект воплощают в жизнь сотрудники туристско-информационного центра.

«Финансовой составляющей стал грант «Тур-академия «Пенза. Вкусные истории» конкурса президентского фонда культурных инициатив. Помогают в разработке карты студенты пензенского социально-педагогического колледжа. Ребята учатся по тематическому направлению. У них много интересных идей, как продвигать родной край и увеличивать турпоток», — отметил он.

Глава города добавил, что первый тираж планируем издать в начале 2026 года.

«Уверен, что своеобразный гид поможет гостям Пензы интересно и активно проводить время в нашем городе. Инициатива позволит расширить функционал ТИЦа, который работает в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», — подчеркнул Олег Денисов.


Читайте также
В Кузнецке возбуждено дело против водителя, предъявившего поддельные права В Сердобске при пожаре в двухквартирном доме погиб мужчина
В Пензе пресечен канал организации незаконной миграции В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Телефонные мошенники выманили у жителя Камешкирского района более 460 тыс. рублей Житель Колышлейского района, повторно попавшийся пьяным за рулем, получил 300 часов обязательных работ и лишился мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама