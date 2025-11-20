В Пензе будет создана туристическая карта семейных развлечений Общество

Пенза, 20 ноября 2025. PenzaNews. Городская туристическая карта семейных развлечений будет создана в Пензе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«Создаем городскую туристическую карту семейных развлечений. Это путеводитель формата А3 по основным точкам притяжения в Пензе. Здесь будут отмечены памятные места, музеи, театры, общественные и игровые пространства для путешественников с детьми», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 19 ноября.

Олег Денисов уточнил, что проект воплощают в жизнь сотрудники туристско-информационного центра.

«Финансовой составляющей стал грант «Тур-академия «Пенза. Вкусные истории» конкурса президентского фонда культурных инициатив. Помогают в разработке карты студенты пензенского социально-педагогического колледжа. Ребята учатся по тематическому направлению. У них много интересных идей, как продвигать родной край и увеличивать турпоток», — отметил он.

Глава города добавил, что первый тираж планируем издать в начале 2026 года.

«Уверен, что своеобразный гид поможет гостям Пензы интересно и активно проводить время в нашем городе. Инициатива позволит расширить функционал ТИЦа, который работает в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», — подчеркнул Олег Денисов.