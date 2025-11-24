23:27:17 Понедельник, 24 ноября
В Пензенской области в центрах «Мои документы» за 10 месяцев оказано около 1,3 млн. услуг

11:52 | 24.11.2025 | Общество

Пенза, 24 ноября 2025. PenzaNews. Более 1 млн. 285 тыс. услуг оказано в центрах «Мои документы» на территории Пензенской области за 10 месяцев 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

В Пензенской области в центрах «Мои документы» за 10 месяцев оказано около 1,3 млн. услуг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«На сегодняшний день учреждения предоставляют порядка 420 видов услуг физическим и юридическим лицам», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в основном граждане обращаются по вопросам оформления социальных выплат и пособий, а также пенсионного обеспечения, зарегистрировано 269 тыс. таких обращений.

«На втором месте по востребованности — услуги Росреестра (регистрация недвижимости и получение сведений из единого государственного реестра недвижимости), 228 тыс. обращений. Популярны у жителей региона и услуги МВД России по регистрационному учету граждан, выдаче паспортов РФ, замене водительских удостоверений — 179 тыс. обращений, а также услуги по регистрации пользователей на портале госуслуг — 142 тыс. обращений», — добавляется в сообщении.

В тексте особо обращается внимание на то, что во всех центрах «Мои документы» организована возможность приема безналичных платежей с использованием терминалов бесконтактной оплаты в окнах приема.


