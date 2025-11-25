Пензенская область включилась в работу по подготовке празднования 300-летия со дня рождения Александра Суворова Общество

Пенза, 25 ноября 2025. PenzaNews. Пензенская область включилась в работу по подготовке празднования 300-летия со дня рождения полководца Александра Суворова. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область уже включилась в работу по подготовке к празднованию 300-летия генералиссимуса, которое будет отмечаться в России в 2030 году. Оргкомитет по празднованию возглавляет министр обороны РФ Андрей Рэмович Белоусов», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 24 ноября.

Он напомнил, что на пензенской земле располагалось родовое имение Александра Суворова.

«Александр Васильевич лично присутствовал при закладке храма в селе, которое в начале XX века благодарные потомки переименовали в его честь. К 300-летию полководца планируем высадить в селе Суворово Лунинского района дубовую аллею», — сообщил Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что обсуждаются планы о присвоении одной из школ Пензы имени Александра Суворова.

«Готовим и международные мероприятия. Во время дней Пензенской области в Республике Беларусь наша делегация посетила военно-исторический музей имени Суворова в городе Кобрине Брестской области. В этом старинном доме, пожалованном императрицей Екатериной II полководцу, он прожил несколько лет. У кобринского музея очень интересная и содержательная экспозиция. Сейчас сотрудники пензенского областного краеведческого музея прорабатывают варианты совместной работы с белорусскими коллегами», — написал глава региона.