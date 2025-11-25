11:09:10 Вторник, 25 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область включилась в работу по подготовке празднования 300-летия со дня рождения Александра Суворова

10:01 | 25.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 25 ноября 2025. PenzaNews. Пензенская область включилась в работу по подготовке празднования 300-летия со дня рождения полководца Александра Суворова. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

Пензенская область включилась в работу по подготовке празднования 300-летия со дня рождения Александра Суворова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область уже включилась в работу по подготовке к празднованию 300-летия генералиссимуса, которое будет отмечаться в России в 2030 году. Оргкомитет по празднованию возглавляет министр обороны РФ Андрей Рэмович Белоусов», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 24 ноября.

Он напомнил, что на пензенской земле располагалось родовое имение Александра Суворова.

«Александр Васильевич лично присутствовал при закладке храма в селе, которое в начале XX века благодарные потомки переименовали в его честь. К 300-летию полководца планируем высадить в селе Суворово Лунинского района дубовую аллею», — сообщил Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что обсуждаются планы о присвоении одной из школ Пензы имени Александра Суворова.

«Готовим и международные мероприятия. Во время дней Пензенской области в Республике Беларусь наша делегация посетила военно-исторический музей имени Суворова в городе Кобрине Брестской области. В этом старинном доме, пожалованном императрицей Екатериной II полководцу, он прожил несколько лет. У кобринского музея очень интересная и содержательная экспозиция. Сейчас сотрудники пензенского областного краеведческого музея прорабатывают варианты совместной работы с белорусскими коллегами», — написал глава региона.


Читайте также
Житель Пензы подозревается в краже около 60 тыс. металлических крышек для консервирования со склада в Бессоновке В Ахунах завершен первый этап реконструкции напорного канализационного коллектора
В Пензе женщина вывезла из магазина тележку с продуктами почти на 25 тыс. рублей, возбуждено дело о краже До двух лет лишения свободы грозит жителю Саратовской области, который похитил из магазина в Пензе четыре пуховика
В Новознаменском сгорела деревянная баня В Засечном женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама