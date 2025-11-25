20:49:20 Вторник, 25 ноября
В Сосновоборском районе прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

11:40 | 25.11.2025 | Общество

Пенза, 25 ноября 2025. PenzaNews. Групповая тактико-специальная тренировка с привлечением представителей аппарата оперативного штаба УФСБ России по Пензенской области прошла на объекте органов местного самоуправления в Сосновоборском районе.

В Сосновоборском районе прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УФСБ, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта на территории муниципального образования, обнаружению взрывного устройства, оцеплению и блокированию данного места, поиску условных террористов, эвакуации «пострадавших», а также проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

В тексте добавляется, что в ходе тренировки закреплен на практике алгоритм действий представителей органов власти при совершении террористического акта, а также взаимодействия с органами МВД, МЧС и ФСБ.


Актуальное

