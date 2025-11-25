20:49:40 Вторник, 25 ноября
В Пензе определены победители грантового конкурса социально значимых молодежных инициатив

18:02 | 25.11.2025 | Общество

Пенза, 25 ноября 2025. PenzaNews. Специально созданная комиссия определила победителей конкурса грантов в форме субсидий на поддержку социально значимых молодежных инициатив в Пензе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

В Пензе определены победители грантового конкурса социально значимых молодежных инициатив. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Будущее Пензы в руках нашей талантливой молодежи. Приятно, что активисты предлагают столько интересных идей. Важно создавать условия для их реализации. Одним из вариантов поддержки стал городской конкурс грантов среди молодых людей от 14 лет до 35 лет. По его итогам из 16 заявленных проектов комиссия выбрала пять лучших», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 25 ноября.

Олег Денисов отметил, что приоритет отдавался актуальным инициативам по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

«Среди победителей — проект музея, посвященного СВО, обучающие курсы по работе с квадрокоптерами и массовые молодежные акции к памятным датам. Каждый из финалистов получит порядка 100 тыс. рублей на воплощение своих идей в жизнь», — уточнил глава Пензы.

Он поблагодарил участников конкурса за то, что они направляет свою энергию на решение социально значимых вопросов в сфере молодежной политики.


