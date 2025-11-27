17:59:44 Четверг, 27 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Режим ЧС местного уровня введен в Тамале после падения беспилотника — губернатор

14:41 | 27.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 27 ноября 2025. PenzaNews. Режим ЧС местного уровня введен в рабочем поселке Тамала Пензенской области, где после падения беспилотника ударной волной было выбито около 30 окон в жилом многоквартирном доме и частных домовладениях. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Режим ЧС местного уровня введен в Тамале после падения беспилотника — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«Распорядился ввести в Тамале режим ЧС местного уровня после падения беспилотника и принять комплекс мер по ликвидации последствий. Поручил оперативно заменить порядка 30 выбитых ударной волной окон в жилом многоквартирном доме и частных домовладениях. Температура на улице ниже нуля — медлить нельзя. К настоящему моменту уже произведены замеры оконных проемов, строительные организации приступили к изготовлению конструкций», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 27 ноября.

Он проинформировал, что министерству ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, а также Минстрою региона поставлена задача в кратчайшие сроки сформировать строительные бригады и выполнить установку новых оконных блоков, ответственным за выполнение работ назначен врио министра ЖКХ Дмитрий Герасимов.

По словам Олега Мельниченко, областному Минфину поручено выделить средства на возмещение причиненного людям ущерба.

«Напомню, что жертв и пострадавших в ходе ночного происшествия нет. Однако взрыв, ударная волна и последующая частичная эвакуация стали для тамалинцев серьезным стрессом. В связи с этим региональному Минздраву поручил провести подворовые обходы, обратить особое внимание на состояние людей из групп риска, оказать им медицинскую помощь, при необходимости госпитализировать», — написал губернатор.

«Минтруд займется оказанием помощи малоимущим семьям, которые могли попасть под последствия атаки беспилотника. Ситуацию держу на личном контроле», — добавил он.


Читайте также
В Тамале женщина-водитель сбила пожилого велосипедиста В Пензенской области столкнулись два большегруза, один из водителей погиб
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который повредил два продовольственных прилавка в магазине Житель Бессоновского района, ограбивший девушку, приговорен к трем годам колонии строгого режима
Лишенный прав житель Лунинского района, который вновь попался за рулем, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля В Пензе подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама