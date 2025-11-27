Режим ЧС местного уровня введен в Тамале после падения беспилотника — губернатор Общество

Пенза, 27 ноября 2025. PenzaNews. Режим ЧС местного уровня введен в рабочем поселке Тамала Пензенской области, где после падения беспилотника ударной волной было выбито около 30 окон в жилом многоквартирном доме и частных домовладениях. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Распорядился ввести в Тамале режим ЧС местного уровня после падения беспилотника и принять комплекс мер по ликвидации последствий. Поручил оперативно заменить порядка 30 выбитых ударной волной окон в жилом многоквартирном доме и частных домовладениях. Температура на улице ниже нуля — медлить нельзя. К настоящему моменту уже произведены замеры оконных проемов, строительные организации приступили к изготовлению конструкций», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 27 ноября.

Он проинформировал, что министерству ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, а также Минстрою региона поставлена задача в кратчайшие сроки сформировать строительные бригады и выполнить установку новых оконных блоков, ответственным за выполнение работ назначен врио министра ЖКХ Дмитрий Герасимов.

По словам Олега Мельниченко, областному Минфину поручено выделить средства на возмещение причиненного людям ущерба.

«Напомню, что жертв и пострадавших в ходе ночного происшествия нет. Однако взрыв, ударная волна и последующая частичная эвакуация стали для тамалинцев серьезным стрессом. В связи с этим региональному Минздраву поручил провести подворовые обходы, обратить особое внимание на состояние людей из групп риска, оказать им медицинскую помощь, при необходимости госпитализировать», — написал губернатор.

«Минтруд займется оказанием помощи малоимущим семьям, которые могли попасть под последствия атаки беспилотника. Ситуацию держу на личном контроле», — добавил он.