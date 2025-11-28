12:13:20 Пятница, 28 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в выходные пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения

09:12 | 28.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 28 ноября 2025. PenzaNews. Массовые проверки водителей на состояние опьянения пройдут на территории Пензенской области в предстоящие выходные, 29 и 30 ноября.

В Пензенской области в выходные пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«29 и 30 ноября 2025 года на территории Пензенской области будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель, водитель, не имеющий или лишенный права управления транспортным средством». [...] Будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием и (или) медицинским освидетельствованием», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — сказано в тексте.


Читайте также
В Спасском районе женщина угрожала приятельнице убийством, возбуждено уголовное дело В Тамале женщина-водитель сбила пожилого велосипедиста
В Пензенской области столкнулись два большегруза, один из водителей погиб В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который повредил два продовольственных прилавка в магазине
Житель Бессоновского района, ограбивший девушку, приговорен к трем годам колонии строгого режима Лишенный прав житель Лунинского района, который вновь попался за рулем, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама