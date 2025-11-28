В Пензенской области в выходные пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения Общество

Пенза, 28 ноября 2025. PenzaNews. Массовые проверки водителей на состояние опьянения пройдут на территории Пензенской области в предстоящие выходные, 29 и 30 ноября.

«29 и 30 ноября 2025 года на территории Пензенской области будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель, водитель, не имеющий или лишенный права управления транспортным средством». [...] Будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием и (или) медицинским освидетельствованием», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — сказано в тексте.