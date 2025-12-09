15:32:44 Вторник, 9 декабря
Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем Героев Отечества

12:02 | 09.12.2025 | Общество

Пенза, 9 декабря 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей областного центра с Днем Героев Отечества.

Фото: Penza-gorod.ru

«Уважаемые жители города Пензы! Сегодня праздник мужества и подвига! Этот день посвящен памяти тех, кто защищал страну в разные времена. Он объединяет поколения и напоминает нам о соотечественниках, проявивших отвагу, храбрость, самопожертвование в служении Родине», — отметил он.

Глава города обратил внимание на то, что среди тех, кто участвовал в различных военных конфликтах и кто в настоящее время продолжает защищать мирное население, много земляков.

«Мы гордимся героями-пензенцами, чьи имена навсегда вписаны золотыми буквами в историю нашего города и государства. Монумент воинской и трудовой славы, мемориальные комплексы «Афганские ворота» и «Разорванная звезда», памятник воинам, погибшим на Северном Кавказе, памятный знак участникам СВО свидетельствуют о том, что память живет в наших сердцах. От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!» — цитирует Олега Денисова пресс-служба администрации Пензы.


