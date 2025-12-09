В Пензенской области выросла популярность секторов пользовательского сопровождения в МФЦ

23:45:51 Вторник, 9 декабря
16:20 | 09.12.2025 | Общество

Пенза, 9 декабря 2025. PenzaNews. Популярность секторов пользовательского сопровождения в многофункциональных центрах Пензенской области выросла более чем в 1,5 раза за последние 11 месяцев. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Ежедневно в офисы МФЦ, действующие во всех наших муниципалитетах, обращаются порядка 5 тыс. человек, ежегодно поступает более 1,5 млн. запросов. [...] За 11 месяцев более чем в 1,5 раза выросла популярность секторов пользовательского сопровождения, созданных для самостоятельного получения госуслуг в электронном виде — зафиксировано 170 тыс. обращений. Одна из наиболее востребованных услуг через СПС — установление самозапрета на выдачу кредита, уже поступило более 40 тыс. таких заявлений. С сентября можно оформить самозапрет на приобретение сим-карт», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 9 декабря.

По словам Олега Мельниченко, на прошедшем заседании правительства Пензенской области он поручил держать на особом контроле предоставление услуг участникам СВО и членам их семей.

«Во всех МФЦ для них организовано приоритетное обслуживание, с ноября прошлого года через центры «Мои документы» можно получить справки о подтверждении факта участия в спецоперации», — отметил он.

Губернатор добавил, что у жителей Пензы пользуется популярностью установленный в МФЦ на улице Шмидта круглосуточный постамат, с помощью которого выдано примерно 1,5 тыс. документов.

«Также призвал активнее внедрять в работу МФЦ современные цифровые услуги, поскольку они удобны людям. В ноябре жителям региона стал доступен в мессенджере МАХ чат-бот «Помощник МФЦ по Пензенской области», который позволяет записаться на прием, проверить готовность документов, узнать график работы и адреса центров «Мои документы», — написал Олег Мельниченко.


