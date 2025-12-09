Пензенская областная библиотека присоединится ко всероссийской акции «Исторический кроссворд» Общество

Пенза, 9 декабря 2025. PenzaNews. Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова станет одной из площадок проведения всероссийской акции «Исторический кроссворд» в предстоящую субботу, 13 декабря.

«В 2025 году акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступает государственная публичная историческая библиотека России. Мероприятие пройдет в седьмой раз», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем уточняется, что принять участие в акции могут все желающие старше 12 лет.

«Исторический кроссворд предоставляет возможность проверить свои знания, воображение и логику, провести время наедине с историей, узнать что-то новое и неожиданное. Для того чтобы решить кроссворд, не нужно специальных исторических знаний — достаточно школьной программы, азарта, умения мыслить логически и желания отгадывать загадки», — отмечается в тексте.