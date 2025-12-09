В Пензенской области усилят охрану хвойных деревьев Общество

Пенза, 9 декабря 2025. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области во взаимодействии с лесничествами и правоохранительными органами проведет масштабные мероприятия по охране хвойных лесов в рамках операции «Ель» в период с 10 по 31 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

«Основная цель операции — пресечение фактов незаконной вырубки молодых хвойных деревьев и выявление нарушений лесного законодательства. Для этого будут усилены патрульные группы, осуществляющие регулярное патрулирование лесных участков, наиболее подверженных рискам незаконных рубок», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также будет активизирована информационная работа с населением.

Как напомнил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев, за незаконную вырубку деревьев в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

«Виновные могут быть лишены свободы на срок до 7 лет и оштрафованы на сумму до 3 млн. рублей, а также обязаны возместить причиненный ущерб», — сказал министр, слова которого приводятся в сообщении.