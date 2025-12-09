23:46:02 Вторник, 9 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области усилят охрану хвойных деревьев

18:02 | 09.12.2025 | Общество

Печать

Пенза, 9 декабря 2025. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области во взаимодействии с лесничествами и правоохранительными органами проведет масштабные мероприятия по охране хвойных лесов в рамках операции «Ель» в период с 10 по 31 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В Пензенской области усилят охрану хвойных деревьев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основная цель операции — пресечение фактов незаконной вырубки молодых хвойных деревьев и выявление нарушений лесного законодательства. Для этого будут усилены патрульные группы, осуществляющие регулярное патрулирование лесных участков, наиболее подверженных рискам незаконных рубок», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также будет активизирована информационная работа с населением.

Как напомнил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев, за незаконную вырубку деревьев в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

«Виновные могут быть лишены свободы на срок до 7 лет и оштрафованы на сумму до 3 млн. рублей, а также обязаны возместить причиненный ущерб», — сказал министр, слова которого приводятся в сообщении.


Читайте также
Житель Пензы стал фигурантом уголовного дела из-за патронов, найденных у реки В Сердобском районе женщина ударила сожителя стеклянной бутылкой по голове, возбуждено уголовное дело
Жительница Пензы лишилась более 1,2 млн. рублей, поверив телефонной мошеннице В Заречном будут судить мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для храма Серафима Саровского
В Нижнеломовском районе иностранец осужден за покушение на дачу взятки полицейскому Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке зимних шин
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама