16:59:04 Среда, 10 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 11 декабря пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

10:21 | 10.12.2025 | Общество

Печать

Пенза, 10 декабря 2025. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса» на дорогах Пензенской области в предстоящий четверг, 11 декабря.

В Пензенской области 11 декабря пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории Пензенской области 11 декабря 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции будет проведено профилактическое мероприятие «Встречная полоса», цель которого заключается в снижении дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 7,5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.


Читайте также
В Сосновоборском районе женщина-инвалид после вмешательства прокуратуры обеспечена дорогостоящим лекарством Житель Пензы стал фигурантом уголовного дела из-за патронов, найденных у реки
В Сердобском районе женщина ударила сожителя стеклянной бутылкой по голове, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы лишилась более 1,2 млн. рублей, поверив телефонной мошеннице
В Заречном будут судить мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для храма Серафима Саровского В Нижнеломовском районе иностранец осужден за покушение на дачу взятки полицейскому
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама