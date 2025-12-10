16:59:11 Среда, 10 декабря
Мужчина, отбывавший в Пензе наказание за похищение человека, разбой, вымогательство и угон, выдворен из России

11:47 | 10.12.2025 | Общество

Пенза, 10 декабря 2025. PenzaNews. Гражданин одного из государств ближнего зарубежья, отбывавший в Пензе наказание за похищение человека, разбой, вымогательство и угон, выдворен из России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Мужчина, отбывавший в Пензе наказание за похищение человека, разбой, вымогательство и угон, выдворен из России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«После того как осужденный отбыл назначенный судом срок наказания, который составлял 8 лет, было принято решение о его дальнейшей депортации. В соответствии с федеральным законом №114-ФЗ от 15 августа 1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» его пребывание на территории России было признано нежелательным. Сотрудниками полиции данный иностранный гражданин был помещен в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Пензенской области до момента исполнения решения о его выдворении», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем полицейские сопроводили мужчину в аэропорт.

«После пересечения государственной границы Российской Федерации в отношении данного лица было принято решение о запрете на въезд в Россию до 2030 года», — отмечается в тексте.


