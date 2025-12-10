16:59:18 Среда, 10 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сосновоборском районе женщина-инвалид после вмешательства прокуратуры обеспечена дорогостоящим лекарством

15:07 | 10.12.2025 | Общество

Печать

Пенза, 10 декабря 2025. PenzaNews. Женщина-инвалид, проживающая в Сосновоборском районе Пензенской области, обеспечена дорогостоящим лекарством после вмешательства прокуратуры.

В Сосновоборском районе женщина-инвалид после вмешательства прокуратуры обеспечена дорогостоящим лекарством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что 48-летняя женщина страдает хроническим заболеванием, является инвалидом, нуждается в постоянном использовании жизненно необходимого лекарственного препарата. Лечащим врачом ей назначено ежемесячное применение медикамента стоимостью более 40 тыс. рублей за упаковку, который она вправе получать бесплатно. Однако пенсионерка необходимым лекарством более двух месяцев не обеспечивалась», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что руководителю учреждения здравоохранения было внесено представление.

«После вмешательства надзорного ведомства женщина получила необходимый медикамент. Ее дальнейшее лекарственное обеспечение находится на контроле прокуратуры», — сказано в тексте.


Читайте также
Житель Пензы стал фигурантом уголовного дела из-за патронов, найденных у реки В Сердобском районе женщина ударила сожителя стеклянной бутылкой по голове, возбуждено уголовное дело
Жительница Пензы лишилась более 1,2 млн. рублей, поверив телефонной мошеннице В Заречном будут судить мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями для храма Серафима Саровского
В Нижнеломовском районе иностранец осужден за покушение на дачу взятки полицейскому Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке зимних шин
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама