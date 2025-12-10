В Сосновоборском районе женщина-инвалид после вмешательства прокуратуры обеспечена дорогостоящим лекарством Общество

Пенза, 10 декабря 2025. PenzaNews. Женщина-инвалид, проживающая в Сосновоборском районе Пензенской области, обеспечена дорогостоящим лекарством после вмешательства прокуратуры.

«Установлено, что 48-летняя женщина страдает хроническим заболеванием, является инвалидом, нуждается в постоянном использовании жизненно необходимого лекарственного препарата. Лечащим врачом ей назначено ежемесячное применение медикамента стоимостью более 40 тыс. рублей за упаковку, который она вправе получать бесплатно. Однако пенсионерка необходимым лекарством более двух месяцев не обеспечивалась», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что руководителю учреждения здравоохранения было внесено представление.

«После вмешательства надзорного ведомства женщина получила необходимый медикамент. Ее дальнейшее лекарственное обеспечение находится на контроле прокуратуры», — сказано в тексте.