11:34:17 Воскресенье, 1 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе перед предстоящим похолоданием коммунальные службы ориентированы на вывоз снега с улиц

09:18 | 01.02.2026 | ЖКХ

Печать

Пенза, 1 февраля 2026. PenzaNews. Коммунальные службы Пензы с учетом предстоящего похолодания ориентированы на вывоз снега с улиц. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

В Пензе перед предстоящим похолоданием коммунальные службы ориентированы на вывоз снега с улиц

Фото: T.me/denisov_ov

«Когда на улице бушует такая стихия, выходные отменяются. [...] МБУ «Пензавтодор» трудился всю ночь. Главной задачей было сохранить в проезжем состоянии основные магистрали, чтобы двигался общественный транспорт. На очереди — второстепенные дороги. Днем планируем отработать тротуары, внутриквартальные дороги, подъезды к контейнерным площадкам. И, конечно, частный сектор. Впереди серьезное понижение температуры. Учитываем это и строим работу таким образом, чтобы по максимуму избавиться от снежных масс на проезжей части», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале в воскресенье, 1 февраля.

По словам главы Пензы, рано утром он по традиции «размялся с лопатой» у подъезда и провел объезд территорий.

«Призываю включаться в работу бизнес, организации и предприятия всех форм собственности. Важно помнить, что кроме собственной территории есть и прилегающая, которую необходимо содержать наравне. УК — также не расслабляться», — подчеркнул глава города.


Читайте также
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Нижнеломовского района, который фиктивно зарегистрировал иностранца Мошенники выманили у жительницы Пензы около 500 тыс. рублей
В Пензе работница пункта выдачи заказов подозревается в присвоении возвращенных покупателями товаров В Пензе росгвардейцы задержали пьяного молодого человека, который провоцировал конфликт с работниками пиццерии
В Пензе огонь уничтожил баню В Никольске женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама