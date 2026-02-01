В Пензе перед предстоящим похолоданием коммунальные службы ориентированы на вывоз снега с улиц ЖКХ

Пенза, 1 февраля 2026. PenzaNews. Коммунальные службы Пензы с учетом предстоящего похолодания ориентированы на вывоз снега с улиц. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«Когда на улице бушует такая стихия, выходные отменяются. [...] МБУ «Пензавтодор» трудился всю ночь. Главной задачей было сохранить в проезжем состоянии основные магистрали, чтобы двигался общественный транспорт. На очереди — второстепенные дороги. Днем планируем отработать тротуары, внутриквартальные дороги, подъезды к контейнерным площадкам. И, конечно, частный сектор. Впереди серьезное понижение температуры. Учитываем это и строим работу таким образом, чтобы по максимуму избавиться от снежных масс на проезжей части», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале в воскресенье, 1 февраля.

По словам главы Пензы, рано утром он по традиции «размялся с лопатой» у подъезда и провел объезд территорий.

«Призываю включаться в работу бизнес, организации и предприятия всех форм собственности. Важно помнить, что кроме собственной территории есть и прилегающая, которую необходимо содержать наравне. УК — также не расслабляться», — подчеркнул глава города.