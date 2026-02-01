Жительница Пензы подозревается в краже алкоголя почти на 12 тыс. рублей Криминал

Пенза, 1 февраля 2026. PenzaNews. 25-летняя жительница Пензы подозревается в краже из магазина алкогольной продукции на сумму около 12 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, женщина дала признательные показания.

«Она рассказала, что ей требовались денежные средства и поэтому она решила пойти на преступление. Зайдя в магазин с алкогольной продукцией, женщина увидела дорогостоящий алкоголь и решила его похитить. Спрятав добычу под куртку, злоумышленница прошла мимо кассовой зоны, не оплатив товар», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемая продала похищенное незнакомцу на улице, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — поясняется в тексте.